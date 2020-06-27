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غرفة المنشآت السياحية: الحجز المسبق الوسيلة الأفضل للتردد على المطاعم.. ولا زيادة في الأسعار

السبت 27/يونيو/2020 - 06:45 م
المطاعم
المطاعم
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هاني حسين
قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، تعليقا على  تشغيل المطاعم والكافيهات بنسبة 25 %،:"الوسيلة الأفضل للحضور للمطاعم هي الحجز المسبق".


وأضاف عادل المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المطاعم  السريعة لن تدخل أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية ونسعى دائما إلى الحفاظ على 25 % داخل المطاعم ".


وتابع عادل المصري:"  من الأفضل وضع ترابيزات المطاعم كما هي ويتم وضع عليها لافتة "ممنوع الجلوس"؛ أجل الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي ".

وأكمل عادل المصري:"  نسعى إلى الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المترددين على المطاعم "، مضيفا:" لن تكون هناك زيادة في الأسعار ونحصل بالموافقة عليها  من وزارة السياحة".


 ونوه عادل المصري إلى أنه "تم الموافقة على تواجد 6 أفراد كحد أقصى على الترابيزة الواحدة مع الحفاظ على التباعد لمسافة متر بين كل  فرد ومترين بين كل ترابيزة والأخرى ".

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