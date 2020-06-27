غرفة المنشآت السياحية: الحجز المسبق الوسيلة الأفضل للتردد على المطاعم.. ولا زيادة في الأسعار

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، تعليقا على تشغيل المطاعم والكافيهات بنسبة 25 %،:"الوسيلة الأفضل للحضور للمطاعم هي الحجز المسبق".









وأضاف عادل المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المطاعم السريعة لن تدخل أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية ونسعى دائما إلى الحفاظ على 25 % داخل المطاعم ".









وتابع عادل المصري:" من الأفضل وضع ترابيزات المطاعم كما هي ويتم وضع عليها لافتة "ممنوع الجلوس"؛ أجل الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي ".





وأكمل عادل المصري:" نسعى إلى الحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المترددين على المطاعم "، مضيفا:" لن تكون هناك زيادة في الأسعار ونحصل بالموافقة عليها من وزارة السياحة".









ونوه عادل المصري إلى أنه "تم الموافقة على تواجد 6 أفراد كحد أقصى على الترابيزة الواحدة مع الحفاظ على التباعد لمسافة متر بين كل فرد ومترين بين كل ترابيزة والأخرى ".



