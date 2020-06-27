ممدوح رسلان: انتظام جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في أعمالهم

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انتظام العمل من جانب جميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة بمختلف محافظات الجمهورية مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.





وأوضح أن الاجراءات الاحترازية تشمل ارتداء الكمامة الطبية ، الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة ، الالتزام بعدم التكدس داخل مقارات العمل.





وشدد، على متابعة الإدارات المختصة بكل شركة التزام العاملين بالاجراءات الاحترازية، وعدم الدخول إلى مواقع العمل دون ارتداء الكمامة، ومهمات الوقاية، واتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، حال ظهور أى أعراض لاى عامل.





ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية https://facebook.com/HCWWeg انفوجراف عن الإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها داخل أماكن العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها غسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، مراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة لا تقل عن ٢ متر، تهوية المكاتب، وتعقيم أدوات العمل، وارتداء الكمامات، وإبلاغ الجهات المختصة حال ظهور أى أعراض.







