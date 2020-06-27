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محافظات

ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

السبت 27/يونيو/2020 - 08:07 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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همت الحسينى
شنت ادارة التموين بمركز اجا بمحافظه الدقهلية حملة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين ومباحث التموين برئاسة العميد حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت عن تحرر المحضر رقم ٩٣٣٢لسنة ٢٠٢٠جنح اجا ضد حسن ا.ا ا صاحب مصنع و تم ضبط اوانى ملامين بقرية نوسا الغيط وذلك لاستخدامه مادة محظورة في تصنيع أدوات المائدة وتم  التحفظ على ٤٢ شيكارة بإجمالي طن و ٥٠ كيلو كما تم التحفظ على ٣٠٠ طبق مختلفة الأغراض لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .


كما تم تحرير محضر رقم ٤٤٨٨جنح اجا امن دولة طوارئ ضد عبدالمنعم. أ .م صاحب محل بقالة بقرية بقطارس لبيعه سجاير بازيد من السعر الرسمى ومحضر رقم ٤٤٨٩ضد مصطفى .أ. ا صاحب محل بقالة بقرية نوسا الغيط ومحضر رقم ٤٤٩٠ضدحسن ع م صاحب محل بقالة بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهما عن الأسعار.

وذلك بإشراف العقيدعلاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا وعبدالناصرابوالفتوح و ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر مفتشوا الإدارة و بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.
ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
ذبح خارج السلخانة وتلاعب في وزن الرغيف.. حملة تموينية مكبرة بالدقهلية
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