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محافظات

تعافي 26 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف وخروجهم من مستشفى الصدر

السبت 27/يونيو/2020 - 08:29 م
متعافين من كورونا
متعافين من كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة، عن تعافى ٢٦ حالة  من  المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  مستشفى الصدر  عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . 

 وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم  المتابعة اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة   . 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى . 

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى  والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور افرام ماجد مدير الصدر  المركزى على المتابعة المستمرة . 

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