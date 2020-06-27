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أخبار العالم

حاصرت منزله حتى سلم نفسه.. الشرطة تعتقل وزير العدل في الكونغو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:05 م
القبض على وزير العدل
القبض على وزير العدل في جمهورية الكونغو
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قسم الخارجي
اعتقلت الشرطة وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيليستين توندا ياكا سندي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن الوزير الذي يشغل أيضا نائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس فليكس  تشيسكيدى سلم نفسه إلى الشرطة بعد مواجهة مطولة، ومحاصرة ضباط الشرطة مقر إقامته.

ولم يتضح على الفور ما هو السبب الذي أدى إلى القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلامية أن 4 سيارات تابعة للشرطة انتشرت حول مقر إقامة الوزير، كما منعت الصحفيين من تصوير المشاهد، حيث سلم الوزير نفسه بعدما قررت الشرطة الاقتحام.

وتقول تقارير محلية إن الوزير استمر يجادل الشرطة لنحو ساعتين، لثنيهم عن القرار والحديث عن خطأ في الإجراءات ومذكرة الاعتقال، وأن اعتقاله لا يجوز إلا بموافقة البرلمان.
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