ولادة طبيعة.. مصابة بكورونا تلد توءمين فى بنى سويف

نجح فريق طبى بمستشفى ناصر العام شمالي محافظة بني سويف اليوم في إجراء عملية ولادة طبيعية لمصابة بفيروس كورونا المستجد.









وأشار بيان من المستشفى إلى إجراء الدكتورة مني زكي أخصائية النساء والتوليد بمساعدة رئيسة التمريض بالمستشفى نسرين فاروق، الولادة للسيدة المصابة بالفيروس، والتي أنجبت طفلتي توءم والجميع في حالة صحية جيدة.





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من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر إلى الدكتورة سالي الخولى مدير المستشفى وفريق العمل بالمستشفى من الطاقم الطبى والتمريض والعمال والإداريين والأمن الإداري على ما يبذلونه من جهود من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضي .







