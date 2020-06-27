ولادة طبيعة.. مصابة بكورونا تلد توءمين فى بنى سويف

نجح فريق طبى بمستشفى ناصر العام شمالي محافظة بني سويف اليوم في إجراء عملية ولادة طبيعية لمصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار بيان من المستشفى إلى إجراء الدكتورة مني زكي أخصائية النساء والتوليد بمساعدة رئيسة التمريض بالمستشفى نسرين فاروق، الولادة للسيدة المصابة بالفيروس، والتي أنجبت طفلتي توءم والجميع في حالة صحية جيدة.
إقرا أيضا :
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر إلى الدكتورة سالي الخولى مدير المستشفى وفريق العمل بالمستشفى من الطاقم الطبى والتمريض والعمال والإداريين والأمن الإداري على ما يبذلونه من جهود من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضي .
من جانب اخر أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ٢٦ حاله من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة
وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة
من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.