AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ولادة طبيعة.. مصابة بكورونا تلد توءمين فى بنى سويف

السبت 27/يونيو/2020 - 08:29 م
توأم -ارشيفية
توأم -ارشيفية
Advertisements
محمد عبدالحليم
نجح فريق طبى بمستشفى ناصر العام شمالي محافظة بني سويف  اليوم في إجراء عملية ولادة طبيعية لمصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأشار بيان من المستشفى إلى إجراء الدكتورة مني زكي أخصائية النساء والتوليد بمساعدة رئيسة التمريض بالمستشفى  نسرين فاروق، الولادة للسيدة المصابة بالفيروس، والتي أنجبت  طفلتي توءم والجميع في حالة صحية جيدة.

 
إقرا أيضا : 


من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر إلى الدكتورة سالي الخولى مدير  المستشفى  وفريق العمل بالمستشفى من الطاقم الطبى والتمريض والعمال والإداريين والأمن الإداري على ما يبذلونه من جهود من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضي .


من جانب اخر  أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ٢٦ حاله من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة


وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة


من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

خروج وتعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ببنى سويف

تعافي 24 مصابا من كورونا وخروجهم من العزل ببني سويف | صور

خروج 14 حالة جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا في بني سويف

خروج وتعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

بعد تعافيهم من كورونا..خروج 18 حالة من مستشفى العزل ببني سويف

ترشيحاتنا

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. أبرز وقائع سما المصري الخادشة للحياء

مصرع عجوز وزوجته حرقا داخل شقتهما في عمارات العبور بصلاح سالم

الصحة العالمية: الملايين قد يفقدون حياتهم في الخريف بالموجة الثانية لفيروس كورونا

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بعد وفاته بـ 48 ساعة.. وفاة زوجة نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاسود الرياضي ..شيما الحاج تبرز قوامها الرشيق بهذه الإطلالة

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي