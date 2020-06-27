احميها من الختان.. حملة طرق الأبواب بشمال سيناء استهدفت 2159 سيدة و808 رجال و933 طفلا

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء' حملة بعنوان احميها من الختان ' اليوم السبت' بمشاركة ٣٨ رائدة صحية خلال جولاتهن الميدانية للتوعية الصحية للاهالي بالمحافظة اليوم والتوعية برسائل حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" .
وقالت احسان الغالي' مقررة الفرع' ان حملة طرق الابواب استهدفت ٢١٥٩ سيدة و ٨٠٨ رجال و ٩٣٣ طفلا بإجمالى ٣٩٠٠ مستهدف وذلك ب(قري أو مدن أو احياء" المطاحن بعاطف السادات ' خلف المجزر ' وحي السلايمه 'و وسط المدينة ' ومنطقة الميناء ' والمدينه الشبابيه و الفواخريه' و الصفا 'و العبور ' و- كرم ابونجيله ' و حى السمران ' و المساعيد ".
وتولت الرائدات عملية التوعية للفئات المستهدفة عن مخاطر ختان الاناث وأن الختان عادة وليست عبادة وان جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث
حيث تعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.
وقد بدات حملة طرق الابواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ،.
وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمده 8 ايام بمعدل يومين في الاسبوع ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة
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