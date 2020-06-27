الإقبال متوسط.. هشام وهبة: 350 مطعما عاد للعمل بعد تطبيق الإجراءات الوقائية

كشف هشام وهبة، عضو شعبة أصحاب المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية، طبيعة العمل في أول أيام تحفيف الضوابط الإحترازية.





وقال وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" كنا متخوفين من زيادة نسبة الإقبال ولكن العدد كان متوسطا".





ونوه عضو شعبة أصحاب المطاعم والفنادق بالغرفة التجارية إلى أنهم يتبعون كافة الإجراءات الوقائية من حيث تعقيم الطاولات، واستخدام أدوات بلاستيكية، وقياس درجة العاملين والزائرين، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتطبيق نسبة الـ 25%.





وأشار إلى أن هناك 1400 مطعم تابع لوزارة السياحة، عاد منهم 350 مطعم للعمل اليوم بعد التأكد من التزامه بالإجراءات الوقائية.



