واعظات الأزهر الشريف يبدأن أولى فعاليات البرنامج الحواري الليلة مع الفتيات إليكترونيا

تبدأ واعظات الأزهر الشريف الليلة أولى فعاليات البرنامج الحواري التوعوي مع الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، (زووم، واتساب، تليجرام)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بأهمية الدور التوعوي لواعظات الأزهر الشريف واتصالهن المستمر بالجمهور وتقديم البرامج التوعوية المناسبة للسيدات في مختلف القضايا المجتمعية المعاصرة.





وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هذه البرامج التوعوية المهمة لواعظات الأزهر الشريف، تأتي ضمن الجهود المستمرة التي يقدمها الأزهر الشريف من خلال وعاظه وواعظاته في قضية الوعي والتواصل المستمر مع الجمهور وتلبية احتياجاته والرد على استفساراته، خاصة تلك المرتبطة بشئون المرأة التي تمثل جزءًا مهمًا في المجتمع سواء ما يتعلق بدورها التربوي والمجتمعي ورعايتها للأجيال، أم ما يتعلق بالجانب المعرفي لديها، وأهمية أن تكون على وعي تام بكل ما يدور حولها حتى تستطيع أن تؤدي دوردها كما ينبغي.



