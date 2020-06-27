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حوادث

شاهد| لحظة اندلاع حريق هائل فى شقة بعمارات العبور ومصرع زوجين

السبت 27/يونيو/2020 - 08:37 م
حريق عمارات العبور
حريق عمارات العبور
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اسلام مقلد
حصل "صدى البلد" على مقطع فيديو للحظات الاولى لاندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بعمارات العبور قبل قليل والذى اسفر عن مصرع عجوز وزوجته.


وأظهر الفيديو تدفق ألسنة النيرات وكرات اللهب من داخل الشقة ما اثار فزع المارة وقاطنى العقار بالكامل.


وأفاد شهود عيان، أنهم حاولوا كسر باب شقة جارهم؛ لانقاذه وزوجته من الموت حرقا؛ بعد ان نشب حريق هائل داخل شقتهما في الطابق الثانى عشر فى احد العقارات بـ عمارات العبور، على طريق صلاح سالم، إلا أنهم فشلوا فى ذلك.


واضاف الشهود، أنهم اتصلوا بالشرطة حتى وصلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لاخماد النيران ، الا أن القدر كان أسرع من إنقاذهما من الموت حرقا ، لتتفحم جثتاهما إثر نشوب الحريق.


واشار الجيران فى اقوالهم إلى أنهم شاهدوا الرجل العجوز من شرفه منزله بالطابق الثانى عشر يستغيث الا اننا لم نستطع انقاذه هو وزوجته.


وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة فى الطابق الثانى عشر فى عمارات العبور بطريق صلاح سالم .


وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتبين ان النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل .


وبالمعاينه عقب اخماد النيران؛ تم العثور على رجل ٨٧ سنة موظف بالمعاش وزوجته ٧٥ سنة ربة منزل، محترقين داخل الشقة .


وتم التحفظ على الجثتين في مشرحه زينهم بقرار من النيابة العامة، وتحرير محضر بالحادث.


فيما كلفت النيابة المعمل الجنائى بسرعه الانتقال لبيان سبب الحريق ، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.
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