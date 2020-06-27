مصر جاهزة لأي سيناريو.. أحمد موسى يتحدث عن تفقد الرئيس تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ا لرئيس السيسى تفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي، وأكبر مستشفى ميداني بطاقة 4 آلاف سرير.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر جاهزة لاي سيناريو ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يتفقد أكبر مستشفى ميداني في مصر لعلاج مصابي فيروس كورونا والمستشفى الميداني بقدرة استيعابية 4000 سرير ".





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض المعارض، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية، وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.





صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.