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توك شو

حاجة سوبر.. أحمد موسى يعرض فيديو لأول قطار جديد قبل دخوله الخدمة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لأول قطار جديد في منظومة تطوير السكك الحديد  بالكامل "الجرار والعربات الجديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "دي حاجة سوبر وهذا القطار مكون من عربات درجة ثالثة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هذا القطار سوف يدخل الخدمة خلال أيام قليلة ومكون من جرار وعربات جديدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عندما وعد الرئيس السيسي بسكك حديد جديدة أوفى بتطوير السكك الحديدية".   
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "القطار الجديد به عربات درجة ثالثة مكيفة جديدة، ومصر مستمرة في تطوير منظومة السكك الحديد".
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