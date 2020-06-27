حاجة سوبر.. أحمد موسى يعرض فيديو لأول قطار جديد قبل دخوله الخدمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لأول قطار جديد في منظومة تطوير السكك الحديد بالكامل "الجرار والعربات الجديدة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "دي حاجة سوبر وهذا القطار مكون من عربات درجة ثالثة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هذا القطار سوف يدخل الخدمة خلال أيام قليلة ومكون من جرار وعربات جديدة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عندما وعد الرئيس السيسي بسكك حديد جديدة أوفى بتطوير السكك الحديدية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "القطار الجديد به عربات درجة ثالثة مكيفة جديدة، ومصر مستمرة في تطوير منظومة السكك الحديد".