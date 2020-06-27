هروب 70 قردًا من حديقة يابانية بعد خداعها للحراس.. تفاصيل

تمكنت مجموعة من القرود المعرضة للانقراض، من خداع أحد حراس الحديقة بمدينة طوكيو، بعد أن استطاعت الهرب من قفصها بالمساء.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، قامت مجموعة من القرود المشاكسة، التي يصل عددها الى ٧٠ قردا، بالهروب من اقفاصها بإحدى الحدائق، بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو، لتسجل هروبها الثاني في أقل من عام.





وتشير الأدلة بأن شخصا ما أقدم على قطع اجزاء من أسلاك قفص القرود، ليتمكن بعدها القرود من قضم أسلاك قفصها المعدني، حتى استطاعت الهرب منه.





وتم اكتشاف هروب القرود، حين وجد عامل بناء في حديقة حيوانات تاكاجوياما، فحولا كبيرة بسياج قفص القرود، خلال تفتيش الحديقة صباح اليوم، ليقوم العاملون بإطلاق أجراس الإنذار للإعلان عن هروب القرود من اقفاصها.