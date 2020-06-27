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رياضة

أخبار الزمالك| تأجيل الاجتماع الطارئ.. شروط كاسونجو للرحيل.. حقيقة ضم غيلان الشعلالي

السبت 27/يونيو/2020 - 09:38 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم السبت ، 26-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:


علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على آخر تصريحاته بشأن نادي الزمالك التي أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء.



علق يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك علي استمرار استبعاده من منتخب مصر .



قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة ٤٨ ساعة.



حرص أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقة ما أثير مؤخرا عبر تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض.



كشف مصدر مقرب من الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وضع الاعب شرطًا للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.

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