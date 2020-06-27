أخبار الزمالك| تأجيل الاجتماع الطارئ.. شروط كاسونجو للرحيل.. حقيقة ضم غيلان الشعلالي

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على آخر تصريحاته بشأن نادي الزمالك التي أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء.

علق يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك علي استمرار استبعاده من منتخب مصر .

حرص

المشرف العام علي قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقة ما أثير مؤخرا عبر تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض.