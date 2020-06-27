ونس.. أحمد موسى: خدمات على كل الطرق والمحاور.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستمرة في إنجاز كباري منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك خدمات على كل الطرق، وتلك الخدمات تعتبر ونس للسائق المستخدم للمحاور والطرق الرئيسية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كل الطرق والمحاور الرئيسية بها خدمات كثيرة لخدمة المواطن".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "يتم إنشاء محطات البنزين على محاور الطرق الرئيسية لخدمة المواطن".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الطرق الجديدية والمحاور الرئيسية تتميز بالأمان عند السير عليها "، مضيفا: " تطوير الطرق والمحاور لصالح المواطن".