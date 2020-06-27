إطلالة ساحرة.. شاهد نور اللبنانية تظهر بالأبيض عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "





وظهرت نور في الصورة مرتدية بنطلون كاچوال ابيض مع توب وكارديجان من نفس اللون وأضفي الشعر البني لمسة سحرية خطفت أنظار متابعيها.





وجاءت بعض التعليقات على الصورة ما بين " كفاية حلاوة بقا في ايه.. برنسيسة .. بموووت فيكى كتير بتاخدى العقل".





وكانت الفنانة اللبنانية نور قد خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.





ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".





نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.