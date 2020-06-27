حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بدون ذراعين وساقين بسبب خلل وراثي

في حالة فريدة من نوعها ، ولدت طفلة بدون الأطراف الأربعة بسبب اضطراب وراثي نادر، ما تسبب في حيرة الأطباء وأفراد اسرتها ، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

ووفقًا لصحيفة ميرور، ولدت الطفلة في قرية ساكلا ، في سيرونج تهسيل ، فيديشا ، في 26 يونيو.

وحسب التقارير المحلي ، تم تشخيص حالة الطفلة بأنها مصابة باضطراب وراثي ، يسمى "تيترا-أميليا" ، يتسبب في فقدان الأطراف الأربعة.





وتم رؤية الطفلة الرضيعة عبر مقطع فيديو مصور لها، وهي ملفوفة بقطعة قماش بدون اليدين و الساقين.

وقال الدكتور سوريش آغاروال ، طبيب الأطفال في مستشفى راجيف غاندي سمريتي ، سيرونج ، أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة.

وتعد متلازمة تيترا-أميليا اضطراب وراثي تسببه طفرات في جين WNT3 وهو نادر للغاية.