حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بدون ذراعين وساقين بسبب خلل وراثي

في حالة فريدة من نوعها ، ولدت طفلة بدون الأطراف الأربعة بسبب اضطراب وراثي نادر، ما تسبب في حيرة الأطباء وأفراد اسرتها ، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.
ووفقًا لصحيفة ميرور، ولدت الطفلة في قرية ساكلا ، في سيرونج تهسيل ، فيديشا ، في 26 يونيو.
وحسب التقارير المحلي ، تم تشخيص حالة الطفلة بأنها مصابة باضطراب وراثي ، يسمى "تيترا-أميليا" ، يتسبب في فقدان الأطراف الأربعة.
وتم رؤية الطفلة الرضيعة عبر مقطع فيديو مصور لها، وهي ملفوفة بقطعة قماش بدون اليدين و الساقين.
وقال الدكتور سوريش آغاروال ، طبيب الأطفال في مستشفى راجيف غاندي سمريتي ، سيرونج ، أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة.
وتعد متلازمة تيترا-أميليا اضطراب وراثي تسببه طفرات في جين WNT3 وهو نادر للغاية.