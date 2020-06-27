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منوعات

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بدون ذراعين وساقين بسبب خلل وراثي

السبت 27/يونيو/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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احمد شريف

في حالة فريدة من نوعها ، ولدت طفلة بدون الأطراف الأربعة بسبب اضطراب وراثي نادر، ما تسبب في  حيرة الأطباء وأفراد اسرتها ، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.



 ووفقًا لصحيفة ميرور،  ولدت الطفلة في قرية ساكلا ، في سيرونج تهسيل ، فيديشا ، في 26 يونيو.


 وحسب التقارير المحلي  ، تم تشخيص حالة الطفلة  بأنها مصابة  باضطراب وراثي  ، يسمى  "تيترا-أميليا" ، يتسبب في فقدان الأطراف الأربعة.


 وتم رؤية الطفلة الرضيعة عبر مقطع فيديو مصور لها،  وهي ملفوفة بقطعة قماش بدون  اليدين و الساقين.


 وقال الدكتور سوريش آغاروال ، طبيب الأطفال في مستشفى راجيف غاندي سمريتي ، سيرونج ، أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة.


وتعد متلازمة تيترا-أميليا اضطراب وراثي تسببه طفرات في جين WNT3 وهو نادر للغاية.

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