الاستغناء عن الشهود.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المحكمة في الاستغناء عن الشهود.

جاء في حيثيات الحكم أنه حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . أساس ذلك ؟ عدم التزام محكمة بسماع الشهود التي تمسك الدفاع بسماعهم . طالما لم تر هي من جانبها حاجة لذلك .

وإعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقًا للمادة ٢١٤ مكرر إجراءات . لا تثريب عليها . طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي . وجوب أن يكون الفصل فيه لازمًا للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه صراحة . إعراض المحكمة عن إجابة طلب الطاعن بسماع شهود النفي لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون . صحيح . قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري جواز العدل عنه .



