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تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية .. غدا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:01 ص
كنترولات الثانوية
كنترولات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة ابتداءا من غد الاثنين الموافق 29 يونيو 2020 ، في أعمال تقدير درجات امتحان اللغة الإنجليزية ، الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أن الوزارة ترك كراسات الامتحان فترة كافية لا تقل عن 3 ايام قبل بدء التصحيح ، ليتم التأكد من تعقيم الاوراق والقضاء على اي احتمالية لوجود لفيروس كورونا عليها ،  حرصًا على سلامة المقدرين، مؤكدًا أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.


وكانت قد ردّت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، على كافة النقاط التي أثارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان.

حيث قالت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان: إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.


وأكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أنها تناقشت مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage)،و قالت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html)

كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أنه الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على  use “ir” for (words starting with "r"، وأوضحت أن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.
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