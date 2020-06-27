بعد إصابته بكورونا.. محمد عواد: مفيش حد بيتاجر بالمرض ومنتظر نتيجة مسحة زوجتى وابنى

قال محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إنه منذ بداية جائحة كورونا وهو يتبع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل كبير ونظرًا لطول مدة الجلوس فى المنزل، بسبب كورونا لجأ إلى تغيير الجو والخروج هو والأسرة من طور العزل، وذهب إلى الجونة قبل ظهور نتيجة "المسحة"، التى اثبتت انه مصاب بالفيروس.





وتابع:"لا أعلم الآن ما أن كانت زوجتى وابنى مصابان أم لا..أخذنا مسحه لهم وستظهر غدًا".









وأعرب "عواد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن حزنه الشديد لانتقاد الناس له واتهامه أنه يدعى المرض، من أجل التنزه، وتابع:"مفيش حد بيتاجر بالمرض..وربنا يهدى الناس ..وده مرض مينفعش الناس تتكلم فيه.. ربنا يحرس مصر ويشفى الناس كلها".









ولفت "عواد"، إلى أن السبب وراء إعلان إصابته يعود إلى توعية الجميع، بضرورة اتباع الإجراءات الطبية، والرد على المشككين فى ذلك، مشددًا على أن الخطر الشديد أن يعلم الإنسان إصابته ولا يخبر أحدا كونه يؤذى المجتمع ويتسبب فى ضرر كبير.



