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رياضة

اللجنة الطبية: عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري متوقع وغير مقلق.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 11:43 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري أن عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بين فرق الدوري المصري وصل إلى 11 حالة وهو رقم متواضع وجيد ومن السهل التعامل معه.

وأضاف محمد سلطان في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الحالات بسيطة ولم تكن تعاني من أي أعراض ولا تحتاج سوى للعزل المنزلي مشددا ان الاصابات لـ عمال غرف الملابس وبعض الإداريين والفنيين.

وتابع ان اللجنة الطبية تناقش مع اللجنة الخماسية في الوقت الحالي عدد الاصابات التى قد تعوق اي فريق من استكمال البطولة 

وتابع أن اللجنة الطبية ستجري مسحة قبل كل مباراة وتوصي الفرق بإجراء مسحة أسبوعيا .
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