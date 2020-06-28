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بين الناس

الحياة تعود إلى مقاهي وسط القاهرة بعد إغلاقها 3 أشهر ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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رنا أشرف- عمرو سيد- أشرف العمدة - نور المصري
استقبلت المقاهى أمس المواطنين بعد انقطاع دام لشهور حفاظا على أرواح المواطنين ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.


وحافظ المواطنون على التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية التى أوصى بها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث ارتدى المواطنيون و أصحاب المقاهى الكمامات.




ورصدت عدسة صدى البلد التزام أصحاب المقاهى بتقليل عدد الطاولات و المقاعد و الحفاظ على نسبة الـ ٢٥٪؜ التى أقرها رئيس مجلس الوزراء.


يذكر أن مجلس الوزراء أعلن الثلاثاء الماضي بإعادة فتح المقاهي والمطاعم واستقبال المواطنين بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.
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