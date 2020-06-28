نيفين جامع: تمويل 1.2 مليون مشروع صغير وفرت 1.8 مليون فرصة عمل منذ 2014

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز نجح في تمويل 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر منذ 2014، أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه.
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وأضافت أنه تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه مشيرة الى ان الجهاز اهتم بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد و المحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها.
واستطردت أنه تم تخصيص ما يقرب من 50% من أجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأوضحت أن القيادة السياسية تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وهو ما دفع الجهاز لتوسيع رقعة المستفيدين حيث مثل حجم التمويلا التي ضخها الجهاز منذ عام 2014 نحو 60% من إجمالي التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020.
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وأضافت أنه تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه مشيرة الى ان الجهاز اهتم بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد و المحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها.
واستطردت أنه تم تخصيص ما يقرب من 50% من أجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.