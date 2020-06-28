لماذا يصاب الأطفال بمرض الاضطرابات الهضمية؟

يعاني بعض الأطفال من مرض الاضطرابات الهضمية، وتحتار الأمهات فى كيفية علاج مرض الاضطرابات الهضمية للأطفال، وذلك على الرغم من عدم معرفة أحد بسبب حدوث مرض الاضطرابات الهضمية، ولكن يبدو أنه ينتشر في العائلات.





ووفقا لما نشره موقع "كيدز هيلثي"، أن حوالي 1 من كل 133 شخصًا في الولايات المتحدة يعاني من مرض الاضطرابات الهضمية.





وكثير من الناس الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية لا يعرفون ذلك. وإذا تم تشخيصهم، فسيكون مرض الاضطرابات الهضمية أكثر شيوعًا من مرض السكري من النوع 1، ولكن لحسن الحظ، يتزايد الوعي بالمشكلة، وهناك طرق أفضل لاختبار الناس والتأكد من إصابتهم به من عدمه.





العلامات والأعراض





بعض الأعراض الشائعة لمرض الاضطرابات الهضمية هي الإسهال وانخفاض الشهية وآلام المعدة والانتفاخ وضعف النمو وفقدان الوزن. يتم تشخيص العديد من الأطفال به عندما تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 2 سنة ، وهو عندما يحصل معظم الأطفال على طعمهم الأول من الجلوتين في الأطعمة.





وبالنسبة لبعض الناس ، تبدأ المشاكل ببطء وقد تكون الأعراض مروعة أسبوعًا واحدًا وليست سيئة في اليوم التالي. وبسبب هذا ، لا يتم تشخيص بعض الأشخاص بمرض الاضطرابات الهضمية حتى يصبحوا أكبر سنًا. المشكلة مزمنة ، مما يعني أنه على الرغم من أن الأعراض قد تظهر وتختفي ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية سيعانون منها دائمًا.





وقد يشعر الشخص المصاب بالداء البطني بالتعب وقد يكون سريع الانفعال. يعاني البعض أيضًا من طفح جلدي وقروح في الفم. تخطئ المشكلة أحيانًا في مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسمى مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو عدم تحمل اللاكتوز . وفي بعض الحالات ، لن يعاني الطفل من أي أعراض ، ثم يبدأ فجأة في مواجهة مشاكل أثناء وقت التوتر ، مثل الإصابة بعد الإصابة.





كيف يعرف الناس أن لديهم مرض الاضطرابات الهضمية





يجب على الشخص الذي يعاني من الكثير من آلام المعدة ، والإسهال ، وفقدان الوزن ، أو أي من الأعراض الأخرى لمرض الاضطرابات الهضمية؛ التحدث إلى الطبيب. قد يكون أو لا يكون مرض الاضطرابات الهضمية ، ولكن يمكن للطبيب المساعدة في حل هذه المشكلة وسيطلب عادةً فحص الدم.