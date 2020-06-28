المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس يوضح أهمية المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة..فيديو

قال الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن المستشفيات الميدانية ومنها مستشفى ارض المعارض هي دعم للمنظومة الصحية في مصر .





وأضاف أيمن صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة إكسترا نيوز ، أن هذه المستشفيات تأتي لمواجهة اى تزايد في اعداد اصابات فيروس كورونا، وهذا يبين مدى الاهتمام بالقطاع الصحي .





وأوضح أيمن صالح ، أن أهمية هذه المستشفيات الميدانية؛ هو عدم الوصول إلى أزمة في عدد الأسِرَّة في المستشفيات .





وأشار إلى ان المستشفى الميداني الخاص بجامعة عين شمس تم افتتاحه، وأمس كانت هناك 5 حالات في العناية المركزة .





ونوه الى أن أول مريض دخل مستشفى عين شمس الميداني، كان يوم الاربعاء الماضي ، لافتا إلى ان قدرته تصل إلى 176 سريرا.