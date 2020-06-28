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المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس يوضح أهمية المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:01 ص
مستشفي ميداني بأرض
مستشفي ميداني بأرض المعارض
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن المستشفيات الميدانية ومنها مستشفى ارض المعارض هي دعم للمنظومة الصحية في مصر .

وأضاف أيمن صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة إكسترا نيوز ، أن هذه المستشفيات تأتي لمواجهة اى تزايد في اعداد اصابات فيروس كورونا، وهذا يبين مدى الاهتمام بالقطاع الصحي .

وأوضح أيمن صالح ، أن أهمية هذه المستشفيات الميدانية؛ هو عدم الوصول إلى أزمة في عدد الأسِرَّة  في المستشفيات .

وأشار إلى ان المستشفى الميداني الخاص بجامعة عين شمس تم افتتاحه، وأمس كانت هناك 5 حالات في العناية المركزة .

ونوه الى أن أول مريض دخل مستشفى عين شمس الميداني، كان يوم الاربعاء الماضي ، لافتا إلى ان قدرته تصل إلى 176 سريرا.
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