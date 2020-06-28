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رياضة

تدريب سموحة الأول بعد أزمة كورونا .. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:43 ص
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم، على ملعب الفريق بالنادى، بعد توقف دام لثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكان الفريق قد خضع صباح اليوم لإجراء المسحة الطبية الثانية التى أجريت لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين للاطمئنان على سلامتهم ولياقتهم لاستئناف معترك الدورى.


وقاد الكابتن حماده صدقى المدير الفنى تدريبات الفريق، وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، استمر تدريب المجموعة الاولى لمدة 45 دقيقة وشمل بعض تمرينات اللياقة البدنية ومهارات التحكم فى الكرة والتسليم والتسيم، وأعقبه تدريب المجموعة الثانية الذى سار على نفس المنوال.


وحرص المهندس فرج عامر رئيس النادى والمهندس أحمد حسن والمهندسة إيمان جابر عضوا مجلس الإدارة على حضور تدريبات الفريق للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية وتقديم الدعم المعنوى للاعبين والجهاز الفنى وحثهم على العودة للمستوى الفنى والبدنى فى أقرب وقت.
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