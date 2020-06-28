AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقليص موازنة إعانات البطالة يثير أزمة في ولاية نيفادا الأمريكية

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:43 ص
جانب من وقفة العمال
جانب من وقفة العمال
Advertisements
محمد وديع
أثار قرار اللجنة المالية لولاية نيفادا الأمريكية، بتخفيض ميزانية إعانات البطالة الخاصة بالعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو العاطلين عن العمل أزمة سياسية في الولاية.

واستمر عمال الولاية في التظاهر بعد أن أعلن حاكم الولاية تخفيضات ميزانية الإعانات من 90 مليون دولار إلى 22 مليون دولار، ورفعوا لافتات قالوا خلالها إنهم يعيشون على الفتات والإعانات التي تعطيها لهم حكومة الولاية والآن أصبحوا لا يقدرون على المعيشة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وافق المشرعون في نيفادا على تخفيضات الميزانية لموازنة 2020، وبينما يجادل المشرعون بأن هذه التخفيضات ضرورية، وصوت الأعضاء بالإجماع على الموافقة على ما يقرب من 22 مليون دولار للإعانات، وبتخفيضات تقارب 67 مليون دولار تذهب لصالح وكالات وإدارات الدولة.

وركز العاملون في بعض تلك الأقسام خلال الاجتماع المالي، وجادلوا بأنهم لم يبلغوا بتخفيضات الميزانية، ولم تتح لهم الفرصة لمناقشتها.

وقال سيدريك ويليامز، موظف حكومي في قسم الرعاية والخدمات المساندة في نيفادا، إنهم لا يطلبون الكثير، فقط يطالبون بالحصول على مقعد على الطاولة خلال الاجتماع لشرح وجهة نظرهم.

وقال ويليامز: "عندما وقع حاكم الولاية على مشروع قانون مجلس الشيوخ 135، كفل لنا ذلك أن نتمكن من الحصول على مقعد على الطاولة إذا حدث أي شيء مع تخفيضات ميزانيتنا قبل فرضها". "على الأقل إجراء محادثة مع حاكم الولاية بشأن ذلك. ولم تتح لنا هذه الفرصة لإجراء هذه المحادثة."

وأضاف أن الحاكم ستيف سيسولاك لم يستجب لطلبات متعددة من الموظفين أو نقابتهم للتفاوض بشأن شروط العمل، مع العلم أنهم لم يحصلوا على أي زيادات منذ حوالي 10 سنوات، وتم تجميد الزيادات وتم تجميد الزيادات.

وأضاف أن العمال قدموا شكوى رسمية ضد الدولة، وقال العمال في الشكوى أن رفض الحاكم للتفاوض يتعارض مع قانون اتفاقية المفاوضة الجماعية لعام 2019 الذي يسمح لموظفي الدولة بمراجعة ظروف العمل بما في ذلك الإجازة.

اقرأ المزيد:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن أمريكي لـ حاكم ولاية نيفادا: إعانة البطالة غير كافية.. وهذه آخر 300 دولار في جيبي

8 شروط.. حاكم ولاية نيفادا الأمريكية يعلن خارطة طريق إعادة فتح الاقتصاد .. فيديو

2 مليون طلب إعانة.. ارتفاع نسبة البطالة في نيويورك إلى مستوى غير مسبوق

العمل الأمريكية: 1.5 مليون شخص طلبوا إعانات البطالة

ترشيحاتنا

انخفاض طفيف.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-6-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 28 - 6 - 2020

اعرفي السبب الأول في ظهور علامات التمدد

الدولار بـــ16.20 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-6-2020

تغير هوية بطل إيطاليا.. لاتسيو يأمل في التتويج بالكالتشيو بعد غياب 20 عاما

عمليات التعليم تتابع وصول صناديق أسئلة الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. عادات يومية لتعزيز جهاز المناعة

مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور