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أخبار العالم

يشمل أكثر من 15 مركزا.. طيران نيفادا الأمريكية يقيم جسرا جويا لنقل المستلزمات الطبية دعما لمستشفيات الولاية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:01 ص
جانب من طائرات المساعدات
جانب من طائرات المساعدات الطبية
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محمد وديع
بدأت مساء أمس الثلاثاء قوات ولاية نيفادا الجوية، بالولايات المتحدة الأمريكية، عملية جسر جوي من المستلزمات الطبية، لتوصيلها لمستشفيات الولاية، لدعمهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19، مستخدمة طائرات شحن عسكرية من طراز C-130 تنطلق من قاعدة Air Guard High Rollers.

وقال بيان للقوات الجوية بالولاية إن الجسر الجوي سينطلق من القاعدة الجوية 152، وسيمر فوق مركز رينون الجنوبي الطبي عند الظهر، وخلال الساعة التالية، سيمر أيضًا على مركز كارسون تاهو هيلث في كارسون سيتي، ومركز كارسون فالي الطبي في غاردنرفيل؛ ومستشفى بارتون ميموريال في ساوث ليك تاهو؛ ومستشفى إنكلاين فيلاج كوميونيتي في إنكلاين فيلاج، ومستشفى غابات تاهو في تروكي؛ ومركز سانت ماري الطبي الإقليمي؛ والمركز الطبي الإقليمي الشهير؛ مركز VA Sierra Nevada للرعاية الصحية؛ وجامعة نيفادا ، وكلية طب رينو، ومركز بانر الصحي في فيرنلي؛ وعيادة وادي لاهونتان فرجينيا، ومستشفى بانر تشرشل المجتمعي في فالون؛ والمراكز الصحية الشهيرة والريفية في سيلفر سبرينغز".

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ومن جانبه قال الكولونيل جاكوب هامونز، قائد جناح الجسر الجوي 152 ، في بيان إنه "يود والطيارون ورجال الحرس الوطني في نيفادا إظهار دعمهم مع جميع الرجال والنساء الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة COVID-19". 

وأضاف "يشرفنا أن نسافر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في نيفادا، والخطوط الأولى والموظفين الأساسيين الذين يظهرون أخلاقيات عمل لا تصدق وعزمًا خلال هذا الوباء.

وشدد هامونز على أن هؤلاء أبطال حقيقيون ويتطلع الجميع إلى إظهار روح المساندة لهم "Battle Born" التي ستمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز هذا الوقت الصعب - والخروج أقوى على الجانب الآخر من الأزمة. "

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يشمل أكثر من 15 مركزا.. طيران نيفادا الأمريكية يقيم جسرا جويا لنقل المستلزمات الطبية دعما لمستشفيات الولاية
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