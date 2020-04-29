مواطن أمريكي لـ حاكم ولاية نيفادا: إعانة البطالة غير كافية.. وهذه آخر 300 دولار في جيبي

أجبر الإغلاق الكلي لجميع الأعمال غير الحيوية بولاية نيفادا، الكثيرين من المواطنين الأمريكيين على ترك وظائفهم، مما شكل تهديدا لأجور العمال خاصة في ظل تعذر الاتصال بقسم الإعانات في الولاية.





كريستيان سيبورن، أحد العمال الذين تم تسريحهم عقب عملية الإغلاق للأنشطة الاقتصادية، إنه يحاول كل يوم الحصول على إعانة البطالة التي أقرها الرئيس ترامب من أموال الحكومة الفيدرالية عن طريق الاتصال بقسم الإعانات ولكن لا أحد يرد:" "أنا اتصل بالهاتف. اتصل مرارا فقط. اتصل. إشارة مشغولة. وأغلق الخط". وقال









أجبر العديد من المواطنين الأمريكيين في الولاية على ترك وظائفهم كما أنهم لا يجدون وسيلة للتواصل مع قسم الإعانات والتوظيف والتدريب والتأهيل في ولاية نيفادا. وأغلق حاكم ولاية نيفادا، سيسولاك جميع الأعمال غير الضرورية في نيفادا، و





المواطن كريستيان سيبورن وجه رسالة لحاكم الولاية عبر تليفزيون "كولو" المحلي قائلا إنه لا يجد في جيبه غير 300 دولار أميركي بعد شهر من محاولته تقديم طلب للحصول على إعانات البطالة مع إدارة التوظيف والتدريب والتأهيل في نيفادا والتي يعتقد أنها غير كافية إن حصل عليها.





وأضاف سيبورن كل يوم في "الساعة الثامنة صباحا. كنت اتصل بمركز إعانات البطالة ومرة أخرى أعيد الاتصال في الساعة 9:45 صباحا. وتلقيت أخيرا رسالة مفادها أن قائمة الانتظار اكتملت اليوم"، مشيرا إلى أنه أجرى حوالي 200 مكالمة في أربعة أسابيع تقريبًا ، ولكن لم يتحدث بعد إلى إنسان، وأنه أصبح حقًا محبط وغاضب للغاية".





وتابع أنه خسر وظيفته في 19 مارس في شركة AMS Global كمنسق في مركز رينو سباركس للمؤتمرات واستاد البولينج الوطني ومركز أحداث الثروة الحيوانية ومركز رينو للمناسبات.





وأوضح أنه وجد شيكًا تحفيزيًا بقيمة 1200 دولار في صندوق بريده يوم الاثنين عندما كان في جيبه آخر دولار له تقريبًا، قائلا وعلى الفور "الحمد لله، دفعت إيجاري المستحق في الأول من الشهر" ومع ذلك ، تم إنفاق معظم المبلغ حتى قبل صرفه من البنك.





ووجه رسالته مرة أخرى لحاكم الولاية قائلا:"أعتقد أنه حان الوقت لشخص ما في مكان ما في كارسون سيتي للخروج من جانب إدارة الولاية والقيام بشيء سيكون مثمرًا للتخفيف من ذل هذه المكالمات الهاتفية فلم يعد ذلك الاتصال جيدًا بما يكفي".



