القبس الكويتية: تحرك خليجي عربي لإنهاء أزمتي سد النهضة وليبيا

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن أن مصادر مطلعة كشفت عن تشكيل "وقف عربي ضاغط خلال الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى حلول للأزمات التي تعصف بالسلم العربي كالقضية اليمنية والتدخل في العراق وليبيا وسد النهضة الإثيوبي.





وقالت المصادر إن هناك اتصالات وعمليات تنسيق على المستوى العربي لاحتواء وتهدئة كل الأطراق الفاعلة في القضايا المذكورة وتفعيل آليات التعاون والعمل العربي المشترك للخروج بالنتائج المرجوة وتدنب حدوث خسائر واضطرابات لا تحمد عقباها، ومنع وصول الأوضاع إلى منعطف خطير.





وأشارت المصادر إلى وجود توافق عربي ونظر إيجابية بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا والرفض التام للتدخلات الأجنبية غير الشرعية.





وأضافت المصادر أن التدخل الأجنبي في ليبيا والعراق يزيد من خطورة المشهدين السياسي والأمني، ما يتطلب تنسيقا من الدول العربية كافة، ودعم حرمة حدود أي دولة عربية.





وبشأن سد النهضة، كشفت المصادر عن آفاق وتحركات وصفت بالجيدة فيما يخص أزمة سد النهضة واحتواء التطورات التي حدثت مؤخرا، وأن هناك آمالات وثقة معقودة على دول الاتحاد الإفريقي في إنهاء الملف قريبا.



