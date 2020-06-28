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محافظات

محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتابعان تنفيذ التباعد الاجتماعي بمقاهي ومطاعم شرم الشيخ

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:35 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء جولة تفقدية ليلية للمطاعم والكافيهات بمدينة شرم الشيخ.

تابع المحافظ ومدير الأمن تنفيذ الاشتراطات العامة لفتح "المطاعم – الكافيهات" منها استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى  مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلة الواحدة،غلق أماكن ألعاب الأطفال، حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، توزيع أماكن أعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، توفير مطهرات للأيدي في مدخل المنشأة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، أصحاب المطاعم والكافيهات، باستخدام الأدوات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وتنظيم المقاعد بشكل يسمح بترك مسافات بين المترددين عليهم، حرصًا على سلامة العاملين بالمطاعم والمقاهي، وسلامة وصحة المواطنين.
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محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتابعان تنفيذ التباعد الاجتماعي بمقاهي ومطاعم شرم الشيخ
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