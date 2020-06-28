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أخبار العالم

ارتفاع مستويات الإشعاع النووي في أوروبا .. وتوجيه اتهامات لـ روسيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اكتشف مسؤولو السلامة النووية في فنلندا والنرويج والسويد زيادة النظائر المشعة عبر الدول الاسكندنافية وفي بعض مناطق القطب الشمالي.

وبحسب "اندبندنت"البريطانية، قالت هيئة السلامة الإشعاعية السويدية الثلاثاء الماضي إنه من غير الممكن تأكيد مصدر الإشعاع، بينما حللت هولندا بيانات من جيرانها في الشمال وخلصت إلى أنها نشأت في غرب روسيا.

وأضافت الصحيفة أن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا قال إن النويدات المشعة مصطنعة، أي أنها من صنع الإنسان.

وأضاف:"قد يشير تكوين النويدات إلى تلف عنصر الوقود في محطة للطاقة النووية ولكن لا يمكن تحديد موقع مصدر محدد بسبب العدد المحدود للقياسات".

فيما قالت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إن أجهزة استشعار مراقبة الإشعاع في السويد رصدت أيضا زيادة طفيفة في العديد من النظائر غير الضارة في المجال الجوي شمال غرب أوروبا.

بينما نفت شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" وجود أي مشاكل في محطتي الطاقة في شمال غرب البلاد.

وقال مصدر من الشركة لوكالة "تاس" الروسية، إن مصنعًا بالقرب من سان بطرسبرج ومصنع آخر بالقرب من مورمانسك يعملان "بشكل طبيعي، مع وجود مستويات إشعاع في المعتاد.

وأضاف أن مستويات الإشعاع في المصنعين لم تتغير طوال شهر يونيو، وأن المحطتين تعملان في النظام العادي، ولم تكن هناك شكاوى حول عمل المعدات، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بإطلاق النويدات المشعة خارج هياكل الاحتواء.

وأكد أن المستويات المنخفضة والنظائر المعينة التي تم اكتشافها في الدول الاسكندنافية ليست ضارة للبشر أو البيئة.

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