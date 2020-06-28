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تعليم

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون الكمامات وواقي الوجه استعدادا لاستقبال الطلاب

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:49 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
وصل منذ قليل جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجان سير امتحانات الثانوية العامة 2020  إلى مقرات اللجان المكلفين بالعمل بها.

وتلقى جميع مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة ، تعليمات رسمية بضرورة التواجد في لجان امتحانات الثانوية العامة ، بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، لارتداء جميع أدوات التعقيم (الكمامات – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

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وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الالتزام بهذه التعليمات يكون مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.


وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا للثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا،  يبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة  ، ويستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وتم تحديد الدرجة الكلية للامتحان بـ 30 درجة.

كما يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

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