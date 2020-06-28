الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون الكمامات وواقي الوجه استعدادا لاستقبال الطلاب

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وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا للثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا، يبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة ، ويستمر زمن الامتحان لمدة ساعتين من 10 صباحا حتى 12 ظهرا ، وتم تحديد الدرجة الكلية للامتحان بـ 30 درجة.



