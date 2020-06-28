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فن

موجز السوشيال ميديا .. أحمد السبكي برفقة بيومي فؤاد استعدادا لفيلم قمر 14.. أحدث ظهور لـ محمد رجب في إجازته.. ولقاء سويدان توجه رسالة غامضة

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:




نشرت الفنانة هالة صدقى  فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".





وظهرت  هاجر أحمد  على البحر بإطلالة صيفية من خلال إجازتها الصيفية.



نشر المنتج أحمد السبكي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام.




ظهر محمد رجب فى الصورة من خلال قضاء إجازته الصيفية على البحر.




شاركت لقاء سويدان جمهورها صورة جديدة من عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام 
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