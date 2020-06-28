برنامج التصفيات والأولمبياد.. اللجنة الخماسية تجتمع اليوم بمدربي منتخبات مصر





ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع التصور الخاص بالمرحلة القادمة للمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها ومرحلة الإعداد للمشاركة فى التصفيات الإفريقية إضافة إلى أولمبياد طوكيو.





ومن المنتظر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإطلاع مدربي منتخبات مصر بمختلف مسمياتها على نتائج الاجتماعات التي عقدها الجنايني وأعضاء الجبلاية مع مسؤولى أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني.





كان الدكتور أحمد عبدالله أكد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه سوف تجرى اليوم الأحد جلسة مع مدرب المنتخب الأوليمبي من أجل وضع تصور برنامج منتخب أوليمبي الفراعنة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وشدد على أنه فى ضوء المتغيرات التي تجرى فى العالم من فتح الطيران وانحسار أزمة فيروس كورونا سوف يتم مخاطبة العديد من المنتخبات الأوروبية لخوض مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني ومدربي الأندية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن عودة الدورى الممتاز والتعرف على رؤيتهم حول فترة الاعداد الى جانب مناقشة الأندية فى تعديلات لائحة النظام الاساسي.

تعقد عصر اليوم الأحد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وعلى رأسهم حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى فى حضور محمد بركات بالجهاز المعاون.