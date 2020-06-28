محمد جاد: حال قواتنا المسلحة يدعو للفخر على أرض مصر.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد ، إن الدولة المتقدمة بمجرد أن تمر بأزمة معينة تلجأ لجيشها على الفور، لذلك فنحن فخورون بإستراتيجية جيشنا العريق وطريقته بالتعامل بحكمة مع الأمور.





وأضاف الإعلامى محمد جاد، من خلال تقديمه لبرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية، "صدى البلد"، أن جيشنا لا يعتبر مجرد قوات تتعامل مع اى أزمة حالية فهو يكون مستعد للمستقبل وكأنه اليوم.





وأشار إلى أن جيش مصر يقوم بوضع السيناريوهات المختلفة وقوات استباقية، منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة التى تم تجهيزها فى حالة حدوث أى تكدس أو عجز على المستشفيات التقليدية حتى تستوعب المرضى. السيناريوهاتأمستجهيزها فى حالة حدوث أى تكدس أو عجز على



