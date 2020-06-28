وسط اجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية لجان القناطر لأداء امتحان الديناميكا..فيديو

توافد طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بالقناطر الخيرية وذلك لأداء امتحان رياضيات تطبيقية "ديناميكا" صباح اليوم، وسط تشديدات أمنية واحترازية، والتشديد علي ارتداء الكمامة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" دخول طلاب الثانوية العامة إلي لجان القناطر .

وكان قد أدي طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.





وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.





وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.



