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تكنولوجيا

يمكنه إرسال الرسائل.. شركة يابانية تطور قناعا ذكيا يتصل بالإنترنت.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:01 م
قناع c-mask
قناع c-mask
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شيماء عبد المنعم
ابتكرت شركة Donut Robotics اليابانية، قناعا ذكيا يتصل لاسلكيا بالإنترنت عبر الهاتف الذكي، وذلك لحماية مستخدميه من فيروس كورونا المستجد بعد أن أصبح تغطية الوجه وارتداء القناع سمة إجبارية في بعض الدول. 


ووفقا لما ذكره موقع "phonearena" التقني، تم إنشاء القناع الذكي c-mask، من البلاستيك الأبيض، والذي يلائم أقنعة الوجه العادية، ويتصل عبر تقنية البلوتوث بتطبيق يثبت في الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية.




وهو ليس قناعا للحماية فقط، حيث يمكن لمرتديه إرسال الرسائل النصية، وتحويل الكلام إلى رسائل نصية أو إجراء مكالمات أو تضخيم صوت مرتدي القناع، وأيضًا الترجمة من اليابانية إلى ثماني لغات أخرى.


وتوصلت شركة Donut Robotics إلى فكرة القناع أثناء بحثهم عن منتج جديد للبيع خلال فترة الوباء، فقد حصلت الشركة الناشئة على عقد لتزويد مرشدين ومترجمين آليين بمطار هانيدا في طوكيو، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إيقاف بيع المنتج بعد أن توقف السفر الجوي تبعا لتداعيات الفيروس التاجي.


ومن المقرر أن تطرح الشركة أول 5000 وحدة من قناع c-mask، إلى المشترين في اليابان اعتبارا من شهر سبتمبر القادم، وتتطلع الشركة اليابانية إلى البيع في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضًا، وسيتم طرح القناع للبيع بسعر 40 دولارا أمريكيا.
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