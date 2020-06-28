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أخبار العالم

تصريحات خطيرة لرئيس إيران.. إعادة فرض قيود كورونا بسبب تداعيات الوباء

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:03 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
تصريحات خطيرة أطلقها الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، محذرًا منها شعبه، إزاء تفشي الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المستمر بقوة في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.


وقال روحاني إن كل المحافظات معرضة لأن تكون بؤرا لوباء ​كورونا المستجد​.


واعتبر الرئيس الإيراني أن هذا العام هو الأصعب لإيران بسبب الضغوط والفيروس.


ومن أجل ذلك، أعلن روحاني، اليوم الأحد، عن إعادة تطبيق قيود وإجراءات احترازيّة، لمدة اسبوع، على المدن التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا المستجد في البلاد.


وأوضح "روحاني"، خلال اجتماع للجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن المحافظات ذات العلامة الحمراء، سيتم تطبيق القيود اللازمة لمدة أسبوع واحد، وسيتم تمديدها إذا لزم الأمر.


وأكد روحاني من أنه سيكون استخدام الكمامات إلزاميا اعتبارا من 5 يوليو المقبل في الأماكن المغلقة والمزدحمة.


ووصل عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى أكثر من 220 ألفا، والوفيات 10 آلاف.
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