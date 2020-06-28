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اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مواقع الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:06 ص
مواقع الاسكان الاجتماعى
مواقع الاسكان الاجتماعى بحدائق اكتوبر
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بموقعى 645 عمارة و1185 عمارة، بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز،  والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المهندس  كمال بهجات، أعمال المرافق بتلك المشروعات، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بالمشروعات الخدمية  لتسليمها للجهات المختصة مثل وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

كما أثنى المهندس كمال بهجات على التزام الجميع بالعمل بشكل مكثف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثى، إسكان اجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالى 75%.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: أنه جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ 3  حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.
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