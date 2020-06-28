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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 908 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 35 ألفا و494 متعافيا

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 908 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 35 ألفا و494 حالة.


وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ908 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.


وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس، السبت، شفاء 617 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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