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أخبار العالم

بإجمالي 635000 حالة.. روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:16 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى الفيروس كوفيد 19 في البلاد زاد بمقدار 6791 شخصًا، بما يتفق مع ديناميات الزيادة اليومية في الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر المركز الروسي "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 6791 إصابة جديدة بـ كورونا في 83 منطقة في روسيا، بما في ذلك 2198 حالة - أو 32.4 بالمائة - دون أعراض سريرية" مشيرًا إلى أن حصيلة روسيا التراكمية وصلت الآن إلى 634437 حالة في 85 منطقة.


ومن بين الحالات المكتشفة حديثًا، تم تأكيد 717 حالة في موسكو، و325 حالة في منطقة موسكو، و285 حالة في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم ، وفقًا للتقرير.

وأظهرت الديناميكيات اليومية التي تم الإبلاغ عنها أن هناك 104 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 24 في موسكو، و21 في سانت بطرسبرج وستة في منطقة موسكو، وبذلك وصل عدد القتلى التراكمي إلى 9073.

ويبلغ إجمالي المبالغ المستردة الآن 399087، بزيادة قدرها 5735 خلال اليوم الماضي، بما في ذلك 1319 في منطقة موسكو، و 1052 في موسكو و598 في سان بطرسبرج.
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