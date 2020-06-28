غياب 16 طالبا اليوم عن امتحان الديناميكا بدمياط

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، أن اليوم أدى ٢٢٩٧ طالبا امتحان الديناميكا بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان الثانوية العامة بدمياط.





وأشار إلى أن الطلاب تم توزيعهم على ٣٩ لجنة على مستوى المحافظة وسط حالة من الهدوء وتكثيف أمنى بمحيط اللجان وتواجد لأطقم الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وأكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى حول أسئلة الامتحان أو رصد أي حالات غش، مضيفا أنه تم رصد غياب ١٦ طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.





واضاف "عثمان" إن غرفة العمليات تابعت تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية بمقار اللجان ووجود جميع المعلمين المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير ومتابعة تنظيم دخول الطلاب وارتداء جميع أدوات التعقيم والمرور ببوابة التعقيم.





وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة وديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع اللجان، لإزالة العقبات أو المشكلات التي تعوق العملية الامتحانية على وجه السرعة.