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حوادث

حبس فران وعامل لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:16 م
مطرقة
مطرقة
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، في جلستها المنعقدة اليوم، الأحد، حكمها بحبس فران وعامل حضوريا عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، لحيازتهما كمية من العقاقير المخدرة و7 قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.


تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "أحمد م" 33 سنة عاطل و"عبد الله خ" 19 سنة فران، مقيمان دائرة قسم أول العاشر من رمضان، أثناء قيادتهما سيارة وبحوزتهما كمية من العقاقير المخدرة.

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وضبط بحوزة المتهمين 7 قطع لمخدر الحشيش، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل النيابة العامة،  إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 12423 لسنة 2019 جنايات أول العاشر من رمضان والتى أصدرت حكمها السابق.

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