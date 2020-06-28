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فن

بعد ناهد السباعي وأمير طعيمة.. أيمن بهجت قمر يدعم يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:16 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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شروق ابراهيم
أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر دعمه للفنان يوسف الشريف بعد حملة الهجوم عليه لإدلاء بتصريحات حول رفضه لملامسة الفنانات في الأعمال الفنية، على غرار الشاعر أمير طعيمة والفنانة ناهد السباعي.

وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يا اللي بتدور على الحرية والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه".

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وأضاف: "انا بحب يوسف الشريف وهو حر في افكاره ..وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه". 

جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبوت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.

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