بعد ناهد السباعي وأمير طعيمة.. أيمن بهجت قمر يدعم يوسف الشريف

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر دعمه للفنان يوسف الشريف بعد حملة الهجوم عليه لإدلاء بتصريحات حول رفضه لملامسة الفنانات في الأعمال الفنية، على غرار الشاعر أمير طعيمة والفنانة ناهد السباعي.





وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يا اللي بتدور على الحرية والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه".





اقرأ أيضا





وأضاف: "انا بحب يوسف الشريف وهو حر في افكاره ..وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه".

يا اللي بتدور على الحريه والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه ... انا بحب يوسف الشريف ❤ وهو حر في افكاره ..وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه 😊@ElSherif pic.twitter.com/mLnG02Haut — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) June 28, 2020





جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبوت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.





وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.



