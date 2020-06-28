يرجح أنها إسرائيلية.. المرصد السوري: طائرات حربية تقصف مواقع إيرانية في البوكمال

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن شن طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية غارات جوية جديدة، فجر اليوم الأحد، استهدفت مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.





وقال المرصد السوري إنه تم رصد طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع للإيرانيين في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، الأمر الذي أدى لمقتل 10 عناصر على الأقل بينهم من جنسيات غير سورية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات.





كان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استنفارًا كبيرًا للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، ولا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها يوم أمس ضمن قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من المليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية.



