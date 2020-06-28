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أخبار العالم

يرجح أنها إسرائيلية.. المرصد السوري: طائرات حربية تقصف مواقع إيرانية في البوكمال

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:23 م
طائرات حربية تقصف
طائرات حربية تقصف مواقع إيرانية في البوكمال
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دعاء أبوهشيمة
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن شن طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية غارات جوية جديدة، فجر اليوم الأحد، استهدفت مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

وقال المرصد السوري إنه تم رصد طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع للإيرانيين في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، الأمر الذي أدى لمقتل 10 عناصر على الأقل بينهم من جنسيات غير سورية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات.

كان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استنفارًا كبيرًا للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، ولا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها يوم أمس ضمن قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من المليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن القوات الإيرانية، تعمد إلى شن حملات أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، بتهمة “التخابر والتعامل مع إسرائيل”، حيث جرى اعتقال 4 منهم حتى اللحظة، كما تعمل المليشيات الإيرانية على إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها، لكن جميع ما سبق لم يجدي نفعًا حتى اللحظة، ولم تحد من الاستهدافات الجوية المتكررة على المواقع الإيرانية.
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