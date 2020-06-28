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توك شو

محمد صلاح كاتشب ومكرونة وزبيدة ثروت قشطة ومربى.. لوحات فنية بالملعقة والطبق

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:53 م
لوحة فنية للفنان
لوحة فنية للفنان احمد حلمي مرسومة باللب
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فرح علاء الخولي
قالت داليا حسني، رسامة، إنها تحب الرسم وأرادت أن ترسم لوحة مختلفة ومميزة غير مألوفة أو متداولة، موضحة أن الرسم ليس عن طريق الفرشاة فقط وإنما أي شيء ممكن أن تمسكه يتحول إلى فن ولوحة فنية.

وتابعت داليا حسني، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنها قررت أن تحول الفرشاة إلى ملعقة وتبدأ في رسم لوحة فنية على الأطباق من خلال استخدام العناصر الطبيعية.

وأوضحت داليا أنها رسمت أول لوحة لمحمد صلاح باستخدام الكاتشب والمكرونة، معقبة: "ليه مخليش كل إنسان يشبه اكله معينة"، موضحة أن زبيدة ثروت تشبه المربى والزبدة والقشطة.

وأضافت، رسمت أحمد حلمي لأنه شخصية خفيفة على القلب فصورته من خلال اللب، مشيرة إلى أن كل منا لديه شخصية مختلفة يمكن تصويرها وتشبيهها بعناصر معينة.
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