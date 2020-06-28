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رياضة

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:48 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو الحلوانى


أكد الإعلامي خالد الغندور، أن زوجته وابنته، حالتهما أصبحت أكثر من جيدة بالوقت الحالي، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال الغندور في تصريحات إذاعية: "موقف النادي الأهلي معي كان أكثر من رائع، حيث وجدت حبا كبيرا من جانب مسئولي الأهلي، على رأسهم خالد الدرندلي وخالد مرتجي ومحمود الخطيب ومحمد سراج، بالإضافة إلى نجومه السابقين خالد بيبو وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين".

 

وأضاف: "أتمنى أن تنتهي الخلافات من المشهد الإعلامي الرياضي في الفترة المقبلة، وأن يقتنع الجميع أن دوري في قناة الزمالك هو حماية حقوق النادي والانحياز له في الحق، دون التجريح في أي طرف آخر".

 

وعلق الغندورعلى قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بالتراجع عن القضايا ضد مجلس الأهلي قائلا: " قرار رائع للغاية من تركي آل الشيخ.. هذا القرار سوف يساهم في تهدئة الأجواء".

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