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رياضة

الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:25 ص
المستشار تركي ال
المستشار تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
قرر المستشار تركي ال الشيخ التنازل عن جميع القضايا التي قدمها تجاه النادي الأهلي. 

وكتب ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي.. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة.. غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون...". 

وأضاف: "وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى.. وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر...".

وأكمل:  وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح ... وختامًا أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخوكم ❤️.
الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي
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