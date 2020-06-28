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بين الناس

استغاثة إلى مجلس الوزراء لـ مواطن من متحدى الإعاقة الذهنية قام بإشعال النار بنفسه

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
استغاث أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " بمجلس الوزراء لعلاج مواطن من متحدى الإعاقة الذهنية .

والمواطنين يدعى محمد ع. يبلغ من العمر 49 عاما من محافظة القاهرة من ذوى الهمم ومتحدي الإعاقة الذهنية والذي قام بإشعال النار بنفسه نتيجة ضغوط نفسية.

وتم حجزه بمستشفى البنك الأهلي وحالته خطيرة على تنفس صناعي ويعاني من نسبة حروق 70% بجسده ويحتاج إلى توفير رعاية حروق بصورة عاجلة.

وناشد موقع صدى البلد الإخباري، لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتدخل لعلاج الحالة.


ومن المعروف أن لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب وتستمع دائما لشكاوى المواطنين بإشراف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يكون حريص على تقديم للمواطنين افضل الخدمات الطبية والعلاجية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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